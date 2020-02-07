Публикации

Безвозмездная передача имущества между юридическими лицами — это особая хозяйственная операция, при которой имущественный актив передается от одной компании в собственность другой. Каждый случай должен рассматриваться отдельно, потому что нюансов очень много. Мы сделаем акцент на взаимоотношениях головной и дочерней компаний — тот случай, когда учредителем одной коммерческой организации стала другая.

6 февраля 2020