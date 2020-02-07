Публикации
Сроки хранения документов по номенклатуре дел — это периоды от их создания до утилизации, утвержденные нормативными актами. Варьируются от 3 до 75 лет, а некоторые виды документации хранятся бессрочно.
Расходно-кассовый ордер — это документ первичного учета операций по кассе, при предъявлении которого выдают наличные денежные средства из кассы организации.
Банковская карточка с образцами подписей — это документ, в котором удостоверяются образцы подписей уполномоченных на обращение со счетом лиц.
Снижение минимальной площади торговых залов в алкомаркетах, кафе и барах угрожает оставить без работы примерно 100 000 человек. Эксперты опасаются за многие организации малого бизнеса и предрекают проблемы в сфере туризма.
7 февраля 2020 года принято решение о снижении ключевой ставки до 6 %. Тому есть причины — о них рассказал Банк России.
08.02.2020 вступает в силу новая редакция Жилищного кодекса РФ. Законодатели закрепили в ней единый порядок выбора управляющей организации для управления многоквартирными домами, находящимися в государственной или муниципальной собственности.
Сообщение о смене директора в налоговую — это обязательная процедура, необходимая для регистрации этого события в реестре юридических лиц. Сделать это необходимо в 3-дневный срок, обратившись с заявлением в ИФНС РФ. В статье указан список документов, алгоритм действий, общие правила и сроки предоставления, ответственность за нарушение.
Безвозмездная передача имущества между юридическими лицами — это особая хозяйственная операция, при которой имущественный актив передается от одной компании в собственность другой. Каждый случай должен рассматриваться отдельно, потому что нюансов очень много. Мы сделаем акцент на взаимоотношениях головной и дочерней компаний — тот случай, когда учредителем одной коммерческой организации стала другая.
Электронный больничный — это документ, который стал полноценной заменой традиционного бумажного варианта. Использование такого больничного значительно упрощает документооборот и исключает возможность подделки.
Сюрпризом для многих работодателей стала необходимость заключения с Пенсионным фондом России договора о регистрации в новой информационной системе электронных трудовых книжек. Без этой регистрации не примут новый отчет СЗВ-ТД, который нужно сдать до 17 февраля.