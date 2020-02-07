Публикации

КАДРОВИКУ: СТАТЬИ
Абрамсон София
Номенклатура дел: сроки хранения документов

Сроки хранения документов по номенклатуре дел — это периоды от их создания до утилизации, утвержденные нормативными актами. Варьируются от 3 до 75 лет, а некоторые виды документации хранятся бессрочно.

7 февраля 2020
БУХГАЛТЕРУ: СТАТЬИ
Захарова Марина Валерьевна
Заполнение расходно-кассового ордера: наличные под контролем

Расходно-кассовый ордер — это документ первичного учета операций по кассе, при предъявлении которого выдают наличные денежные средства из кассы организации.

7 февраля 2020
БУХГАЛТЕРУ: СТАТЬИ
Глушенкова Юлия
Как оформить карточку образцов подписей

Банковская карточка с образцами подписей — это документ, в котором удостоверяются образцы подписей уполномоченных на обращение со счетом лиц.

7 февраля 2020
ЮРИСТУ: НОВОСТИ
Дидух Юлия
Ограничения в торговле алкоголем угрожают малому бизнесу

Снижение минимальной площади торговых залов в алкомаркетах, кафе и барах угрожает оставить без работы примерно 100 000 человек. Эксперты опасаются за многие организации малого бизнеса и предрекают проблемы в сфере туризма.

7 февраля 2020
БУХГАЛТЕРУ: НОВОСТИ
Шевякова Светлана
Ключевая ставка снижена до 6 %

7 февраля 2020 года принято решение о снижении ключевой ставки до 6 %. Тому есть причины — о них рассказал Банк России.

7 февраля 2020
ЮРИСТУ: ОБЗОРЫ
Дидух Юлия
Изменение Жилищного кодекса РФ с 8 февраля 2020 года

08.02.2020 вступает в силу новая редакция Жилищного кодекса РФ. Законодатели закрепили в ней единый порядок выбора управляющей организации для управления многоквартирными домами, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

7 февраля 2020
ЮРИСТУ: СТАТЬИ
Глушенкова Юлия
При смене директора не забудьте подать документы в налоговую

Сообщение о смене директора в налоговую — это обязательная процедура, необходимая для регистрации этого события в реестре юридических лиц. Сделать это необходимо в 3-дневный срок, обратившись с заявлением в ИФНС РФ. В статье указан список документов, алгоритм действий, общие правила и сроки предоставления, ответственность за нарушение.

6 февраля 2020
БУХГАЛТЕРУ: СТАТЬИ
Голощапова Ольга
Как осуществляется безвозмездная передача имущества между юридическими лицами

Безвозмездная передача имущества между юридическими лицами — это особая хозяйственная операция, при которой имущественный актив передается от одной компании в собственность другой. Каждый случай должен рассматриваться отдельно, потому что нюансов очень много. Мы сделаем акцент на взаимоотношениях головной и дочерней компаний — тот случай, когда учредителем одной коммерческой организации стала другая.

6 февраля 2020
КАДРОВИКУ: СТАТЬИ
Абрамсон София
Электронный больничный лист

Электронный больничный — это документ, который стал полноценной заменой традиционного бумажного варианта. Использование такого больничного значительно упрощает документооборот и исключает возможность подделки.

6 февраля 2020
КАДРОВИКУ: НОВОСТИ
Дидух Юлия
Новый отчет СЗВ-ТД не принимают без договора с ПФР

Сюрпризом для многих работодателей стала необходимость заключения с Пенсионным фондом России договора о регистрации в новой информационной системе электронных трудовых книжек. Без этой регистрации не примут новый отчет СЗВ-ТД, который нужно сдать до 17 февраля.

6 февраля 2020