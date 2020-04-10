БУХГАЛТЕРУ: СТАТЬИ
Евдокимова Наталья
Расписка о получении денежных средств

Расписка в получении денежных средств — это документ, который составляется при передаче денег от одного лица другому. Если его составить неверно, то факт передачи денег придется доказывать в суде.

10 апреля 2020
ЮРИСТУ: СТАТЬИ
Глушенкова Юлия
Как составить трехсторонний договор

Трехсторонний договор — это соглашение, которое заключают между собой три стороны. При его заключении следует тщательно сформулировать правовой статус участников и их обязательства.

10 апреля 2020
КАРАНТИН-2020: СТАТЬИ
Абрамсон София
Неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя

Неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя — это мера, к которой прибегают компании в период карантина, чтобы оптимизировать свои затраты и сохранить бизнес. В этом случае им важно соблюсти все нормы законов, а сотруднику — знать свои права. 

10 апреля 2020
ЮРИСТУ: ОБЗОРЫ
Дидух Юлия
Изменение Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ с 7 апреля 2020 года

7 апреля 2020 года вступили в силу новые редакции Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ, Законодатели установили ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, в том числе за границей. Определены особенности подсудности и подследственности по таким преступлениям, совершенным за пределами РФ.

 

10 апреля 2020
РУКОВОДИТЕЛЮ: СТАТЬИ
Глушенкова Юлия
Как заполнить отчет по форме ВПО-2

Форма статистической отчетности ВПО-2 — это бланк отчета для образовательных организаций о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательных организаций высшего образования.

10 апреля 2020
КАДРОВИКУ: СТАТЬИ
Мотрой Алена
Полный список документов при увольнении работника

Список документов при увольнении работника в 2020 году — это перечень бумаг, касающихся деятельности человека в конкретной компании, которые выдают в день расторжения трудового договора. Отказ подготовить и передать все справки, предусмотренные законодательством, грозит штрафом.

9 апреля 2020
КАДРОВИКУ: СТАТЬИ
Как заполнить отчет СТД-Р

Отчет по форме СТД-Р — это сведения о трудовой деятельности человека на последнем месте работы. Не путайте эту справку с СТД-ПФР, в которой отражается весь рабочий стаж.

9 апреля 2020
БУХГАЛТЕРУ: СТАТЬИ
Евдокимова Наталья
Налоговый период в платежном поручении, или Как заполнить поле 107

Налоговый период 107 в платежном поручении — это специальный числовой код, позволяющий идентифицировать временной промежуток, за который перечисляются деньги. В статье расскажем, как правильно определить значение этого кода, и разберем спорные ситуации по заполнению этого поля.

9 апреля 2020
БУХГАЛТЕРУ: СТАТЬИ
Евдокимова Наталья
Отчет об изменениях капитала: форма 3

Отчет об изменениях капитала, форма 3 — это один из видов годовой отчетности, которую практически все российские организации обязаны предоставить в Налоговую инспекцию. А вот срок представления в 2020 году изменился.

9 апреля 2020
БУХГАЛТЕРУ: СТАТЬИ
Дидух Юлия
Подтверждение основного вида деятельности в ФСС в 2020 году

Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности — это документ, который ежегодно подают в ФСС. Изменился ли порядок направления заявления и справки-подтверждения в 2020 году и сроки в связи с тем, что апрель объявлен нерабочим? Какие документы следует подготовить и какая ответственность ожидает опоздавших?

8 апреля 2020
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