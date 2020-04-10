Расписка в получении денежных средств — это документ, который составляется при передаче денег от одного лица другому. Если его составить неверно, то факт передачи денег придется доказывать в суде.
Трехсторонний договор — это соглашение, которое заключают между собой три стороны. При его заключении следует тщательно сформулировать правовой статус участников и их обязательства.
Неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя — это мера, к которой прибегают компании в период карантина, чтобы оптимизировать свои затраты и сохранить бизнес. В этом случае им важно соблюсти все нормы законов, а сотруднику — знать свои права.
7 апреля 2020 года вступили в силу новые редакции Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ, Законодатели установили ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, в том числе за границей. Определены особенности подсудности и подследственности по таким преступлениям, совершенным за пределами РФ.
Форма статистической отчетности ВПО-2 — это бланк отчета для образовательных организаций о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности образовательных организаций высшего образования.
Список документов при увольнении работника в 2020 году — это перечень бумаг, касающихся деятельности человека в конкретной компании, которые выдают в день расторжения трудового договора. Отказ подготовить и передать все справки, предусмотренные законодательством, грозит штрафом.
Отчет по форме СТД-Р — это сведения о трудовой деятельности человека на последнем месте работы. Не путайте эту справку с СТД-ПФР, в которой отражается весь рабочий стаж.
Налоговый период 107 в платежном поручении — это специальный числовой код, позволяющий идентифицировать временной промежуток, за который перечисляются деньги. В статье расскажем, как правильно определить значение этого кода, и разберем спорные ситуации по заполнению этого поля.
Отчет об изменениях капитала, форма 3 — это один из видов годовой отчетности, которую практически все российские организации обязаны предоставить в Налоговую инспекцию. А вот срок представления в 2020 году изменился.
Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности — это документ, который ежегодно подают в ФСС. Изменился ли порядок направления заявления и справки-подтверждения в 2020 году и сроки в связи с тем, что апрель объявлен нерабочим? Какие документы следует подготовить и какая ответственность ожидает опоздавших?