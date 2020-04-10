7 апреля 2020 года вступили в силу новые редакции Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ, Законодатели установили ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, в том числе за границей. Определены особенности подсудности и подследственности по таким преступлениям, совершенным за пределами РФ.

10 апреля 2020